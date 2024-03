Elezioni a Perugia, Margherita Scoccia: l’annuncio ufficiale della candidatura a sindaco tra le storiche mura di San Francesco al Prato

L’auditorium di San Francesco al Prato, cuore culturale di Perugia, si appresta a ospitare la presentazione ufficiale di Margherita Scoccia come candidata sindaco di centrodestra e civici, un evento significativo per il futuro politico della città.

L’appuntamento “Il futuro non si ferma” si svolgerà domenica 24 marzo alle 16.30: “L’auditorium di San Francesco al Prato è uno dei luoghi simbolo di Perugia e sono felice di invitare i perugini, gli amici, i conoscenti e i sostenitori in un giorno per me così importante” sottolinea la candidata, attualmente assessore comunale, Margherita Scoccia.

In questa occasione Scoccia avrà l’opportunità di esporre le sue idee e progetti per Perugia, delineando un percorso di crescita e sviluppo per la comunità. Il sindaco Andrea Romizi sarà presente per sostenere la candidata.

Questo incontro si configura come una tappa fondamentale nel cammino verso le elezioni, offrendo ai perugini la possibilità di informarsi e interagire direttamente con chi si candida alla guida della città.