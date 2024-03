Quattro Torri stracolma, il saluto di Romizi al suo popolo e la staffetta con Scoccia. Nasce Fare Perugia (Fi e civici)

Nel giorno del grande saluto e del cambio di guardia del sindaco Andrea Romizi la sala convegni delle 4 Torri era praticamente strapiena tra posti a sedere e gli spazi in piedi. Il grande saluto ad Andrea e soprattutto il nuovo inizio di Forza Italia, con la nuova lista per le amministrative, che continua a crescere soprattutto a Perugia dopo 10 anni di amministrazione dell'ex gionvin sindaco che ha interrotto il potere della sinistra ed ha profondamento cambiato la città e nel secondo mandato ha conquistato importanti fondi per Ponte San Giovanni, San Sisto e Fontivegge i cui frutti si vedranno nei prossimi anni se ci sarà continuità amministrativa in caso contrario eventuali modifiche potrebbe vanificare tempi e fondi.

Il cambio di guardia fortemente voluto dal sindaco Romizi avviene ribadito davanti alla folla presente - un boato di applausi e fischietti - con un profondo abbraccio con Margherita Scoccia: tanto entusiasmo ce sa di inizio e non di fine di una storia romiziana. Si parte sul palco: apre le danze Dramane Waguè e poi è la volta della segretaria provinciale Fiammetta Modena: "Forza Italia porta all’interno di questo progetto quei valori di convivenza civile che da sempre la contraddistinguono e che oggi celebriamo in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale. Valori che si traducono nell’affidabilità, nella responsabilità e nella capacità d’ascolto dei nostri amministratori. La capacità della Comunità di Forza Italia di interpretare questi valori ci sta facendo vivere una nuova primavera".

E' il tempo di togliere il velo al progetto politico fortemente voluto da Romizi: si chiama Fare Perugia la lista elettorale che al suo interno avrà la componente politica di Forza Italia e la convergenza di una serie di anime civiche, prime fra tutti Civici X di Andrea Fora e l’Associazione Fuori Tutti del vicesindaco Gianluca Tuteri e dell’assessore Gabriele Giottoli.

In tanti iniziano a gridare il nome del sindaco: vogliono sentire Romizi fare il punto del presente e poi lanciare tutti verso la nuova Perugia che pezzo dopo pezzo sta prendendo forma. Romizi, in clima elettorale, ha infiammato la platea come non era mai accaduto in passato ricordando "in che condizioni versava il bilancio al momento del suo insediamento e il faticoso e puntuale lavoro fatto per rimettere in sesto i conti dell’ente", per poi dare vita al rilancio della città: "i lavori di riqualificazione che hanno riguardato e stanno riguardando tutte le periferie grazie ai solidi progetti di Rigenerazione Urbana; la svolta sui trasporti con l’atteso Metrobus; il valore che grazie all’Art Bonus è stato restituito a straordinari pezzi di arte e di storia della città; la grande attenzione per il sociale su cui l’attuale amministrazione ha raddoppiato gli investimenti rispetto alle precedenti amministrazioni, portandoli da 9 a 18 milioni di euro; il primato nazionale per i posti nido". E ancora gli investimenti sulla scuola per 70 milioni di euro con il rifacimento di 40 scuole su 100; ma anche la grande attenzione dedicata all’intera asta del Tevere grazie a un intervento senza precedenti". Il tutto senza dimenticare il recupero di spazi e luoghi che tornano finalmente a disposizione della comunità: l’Auditorium San Francesco, il Teatro Turreno, il Teatro del Pavone, l’ex carcere femminile con la Nuova Cittadella Giudiziaria, il Mercato Coperto con l’attesa Città del Cioccolato, il Parco delle Mura.

«Quello che abbiamo compiuto in questi ultimi dieci anni – ha tuonato Romizi – è stato un cammino lungo, intenso, complesso ma anche entusiasmante. Ci siamo messi al lavoro con dedizione e passione riavvicinando in maniera concreta amministrazione e cittadini, creando momenti di ascolto e dialogo di grande valore. E restituiamo alla comunità un ente in salute, con i conti rimessi faticosamente in ordine. Abbiamo sempre messo al centro di ogni progetto la persona nella sua interezza. Abbiamo raggiunto grandi risultati, ma di fronte a noi c’è ancora tanta strada da percorrere, per continuare a ‘Fare Perugia’ insieme».

Che la coalizione di centrodestra è unita e che soprattutto l'erede dell'amministrazione Romizi è stata ampiamente condivisa da Forza italia e civici, lo dimostra l'accoglienza con tanto di boato per l'assessore, architetto e dirigenti di Fratelli d'Italia, Margherita Scoccia che ha ribadito la piena continuità con la visione del sindaco «Ho l’onore e l’onere di raccogliere la preziosa eredità politica che ci lascia Andrea Romizi. Preziosa perché è un’eredità di valori e di azioni concrete che non deve andare persa. Perché dobbiamo pensare al domani, al nostro futuro, dobbiamo ragionare per il bene dei nostri figli».

Da oggi parte ufficialmente l’avventura elettorale di Fare Perugia. Per la campagna è stato scelto uno slogan forte e d’impatto, proprio a suggellare la concretezza del lavoro svolto da questa amministrazione: «Il valore dei fatti»