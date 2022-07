Città di Castello, Marco Conti è il nuovo segretario del Partito democratico

Marco Conti è il nuovo segretario del Pd. Insegnate di 63 anni, in pensione da pochi mesi, è sposato e ha due figlie. Ad eleggerlo è stata l'assemblea congressuale, che si è svolta lunedì,1 8 agosto, con la quale si è la fase congressuale del Partito Democratico di Città di Castello. Al termine è stata eletta l'Unione comunale che vede: Federico Bevignani; Rodolfo Braccalenti; Rita Bravi; Roberto Brunelli; Fernanda Cecchini; Patrizia Cesaroni; Franco Fabrizi; Elisa Falcinelli; Alessandra Forini; Gionata Gatticchi; Silvia Giannini; Giorgio Giogli; Cristian Goracci; Letizia Guerri; Ornella Landi, Daniela Mariottini; Mauro Mariangeli; Elena Maestri; Francesca Mencagli; Mirko Pescari; Arianna Rossi; Luca Secondi; Raffaele Serri; Fausto Squarcetti e Luciano Tavernelli, oltre al segretario comunale Marco Conti.

Hanno aperto i lavori del congresso, presieduto dal vicepresidente del Consiglio regionale dell'Umbria Michele Bettarelli, il segretario regionale del Pd Tommaso Bori sottolineando l’attenzione del partito per la realtà tifernate e l’azione alternativa al centro destra. Il vicepresidente del Pd e sottosegretario Anna Ascani ha espresso forte preoccupazione per la situazione nazionale e piena supporto al partito di Città di Castello, mentre il sindaco ha ricordato la necessità di un partito che sia di stimolo per l’amministrazione comunale.

Il neo-segretario Marco Conti ha presentato una serie di elementi di riflessione basati su cinque parole chiave: Ri-partenza (''Occorre mettere in campo nuove energie e costruire un gruppo che sappia ascoltare e comprendere”); Ri - connessione (''Recupero del rapporto con il territorio: il Pd come costruttore di ponti e relazioni'') Ri-organizzazione (''I circoli devono tornare ad essere il motore del partito''), Ri-generazione (''Ruolo decisivo della componente giovanile, della presenza delle donne e di possibili nominativi di persone, radicate nel tessuto cittadino'') e Ri-lancio (''Visione con orizzonte 2030, partendo dalle linee amministrative, alla base del risultato elettorale dell’ottobre 2021'').

Nel corso del dibattito sono intervenuti Gionata Gatticchi, capogruppo Pd; Letizia Guerri direzione nazionale e componente della segreteria regionale; Mauro Mariangeli segretario uscente e Luciano Tavernelli ex consigliere comunale.