Assisi, insulti sui cartelloni elettorali di Stefania Proietti: "Gesto deplorevole"

Pesanti insulti scritti sui cartelloni elettorali di Stefania Proietti. "Un gesto deplorevole. Insieme al Partito Democratico Assisi e a nome di tutto il Partito Democratico dell'Umbria voglio esprimere totale solidarietà a Stefania Proietti Sindaco di Assisi e a tutte le donne impegnate in politica", scrive Tommaso Bori su Facebook.

Per il Pd dell'Umbria "la vera politica deve necessariamente abbassare i toni della polemica e fare in modo che il dibattito si agiti su temi e proposte piuttosto che sull'accusa alla persona. Purtroppo senza una comunione d'intenti a supporto di questa tesi si continuerà a incitare l'azione di incivili e maleducati".

Per il consigliere regionale del Movimento 5Stelle, Thomas De Luca, "in una sola frase la sintesi della deriva psichiatrica, maschilista e sessista con cui parte del Paese continua a compiacersi. Personalmente e a nome di tutto il M5S, non posso che esprimere massima solidarietà Stefania Proietti Sindaco di Assisi e a tutte le donne che continuano a subire l’atteggiamento vergognoso frutto dell’esasperazione di un dibattito politico malato, dove l’ignoranza si fa prepotenza".