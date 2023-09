Fratelli d'Italia, una due giorni al Barton Park per raccontare il governo di Giorgia Meloni

I gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato hanno promosso in tutte le regioni italiane un appuntamento contemporaneo per raccontare le battaglie, i successi, le riforme iniziate e le cose da fare nei prossimi cinque anni, del governo Meloni.

L’appuntamento, in programma per domenica 24 e lunedì 25 settembre e illustrato dal coordinatore regionale Emanuele Prisco, è diviso in due giorni.

La giornata di domenica si svolgerà al Barton Park di Perugia dove si alterneranno una serie di panel su alcuni dei temi di cui si è occupato il governo e con una serie di dibattiti che vedranno anche il collegamento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e andranno avanti per tutta la giornata.

Ospiti dell’evento saranno giornalisti, rappresentanti degli ordini professionali e studenti per un confronto politico di ampio respiro.

Ci sarà inoltre uno spazio per i più piccoli e a tal proposito il coordinatore Prisco ha sottolineato: “Abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione ai bambini e alle famiglie, perché non vogliamo che sia un appuntamento esclusivamente politico ma che sia un modo per costruire una comunità”.

Si parlerà molto di lavoro infatti come ha spiegato Prisco: “Per far rinascere l’Italia puntiamo sul lavoro, riteniamo che l’investimento sul capitale umano sia la principale benzina per far rinascere il paese”.

Lunedì la manifestazione si sposta nel centro storico della città, nella Sala dei Notari, dove sarà presente il ministro della Giustizia Carlo Nordio per discutere della riforma di Giustizia.

Durante l’illustrazione della due giorni, venerdì 22 settembre, erano presenti insieme al coordinatore Prisco anche il senatore Franco Zaffini, il presidente del consiglio regionale Marco Squarta e la capogruppo in regione Eleonora Pace.

Il programma