L'ANALISI di Braccio Fortebraccio | Pochi seggi umbri a Roma, i grandi ex del centrosinistra dell'Altotevere vogliono la Regione: è battaglia

Fare il consigliere regionale ed andare a guadagnare più di diecimila euro al mese (grazie alla riforma in atto) piacerebbe a molti compresi molti ex sia consiglieri che parlamentari. Ed ecco quindi che iniziano nuovi posizionamenti vecchi tradimenti nuove amicizie e vecchi rancori. Il pd regionale per bloccare le aspirazioni degli ex consiglieri regionali ha cominciato a mandare intimazioni legali per pretendere gli arretrati dei contributi “volontari” che ovviamente essendo volontari non sarebbero dovuti.

Veri obbiettivo bloccare le aspirazioni dei non graditi. Poi spunta l’iper attivismo dell’ex sindaco Giulietti da umbertide che , consapevole di non poter più ambire a scranni romani vuol giocare la carta regionale contro il suo ex alleato bettarelli ( tra i due non corre buon sangue) ed il sempre verde bacchetta che nonostante sia in minoranza in quello che rimane del psi tenterà di strappare uno scranno altotiberino a discapito dei due piedini. Con questo quadro penso che l’altotevere rimarrà senza rappresentanti di centrosinistra in regione.