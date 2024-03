Aeroporto Umbria da record ma non tutti i soci pagano le quote. Tesei contro Proietti (Assisi): "Andremo fino in fondo"

"Ad oggi, la Regione, attraverso Sviluppumbria ha sostenuto l’aeroporto in tutte le annualità del piano, lo stesso ha fatto la Camera di Commercio ed il Comune di Bastia Umbra. Assisi e Perugia, invece, non hanno ancora versato le quote di competenza degli anni 2022-2023": l'affermazione porta la firma della Presidente della Giunta Donatella Tesei che ha risposto dal vice-presidente Bettarelli (Pd) firmatario dell'interrogazione sui “mancati versamenti delle quote spettanti alla Sase spa” da parte di alcuni soci. Un mancato finanziamento che in passato - prima della nuova strategia regionale - che avrebbe fatto saltare i conti e l'aeroporto stesso. Ma che oggi, pur restando un caso grave, è stato assorbito dal record di passeggeri registrati negli ultimi tre anni. "La gestione della Sase è stata così efficace che, ad oggi, nonostante siano mancati 1,1 milioni di euro di contributo dei due Comuni, l’aeroporto ha raggiunto gli obiettivi strategici e di volume passeggeri nella stabilità finanziaria. È ovvio che se i contributi in questione fossero arrivati avremmo potuto dar luogo a più collegamenti, alcuni strategici per l’Umbria". La Tesei però distingue l'atteggiamento di Perugia - che i soldi li ha già accantonati e sta valutando alcuni aspetti tecnici - e quello considerato "politico" di contrapposizione (alla faccia dell'aeroporto di tutti) della sindaca e presidentessa della Provincia di Perugia, Stefania Proietti.

"Rispetto ai due Comuni in questione, il sindaco di Perugia, Romizi ha sempre dichiarato di voler ottemperare all’impegno, prova ne è una recente comunicazione da parte dell’Assessore comunale delegato dove si dettaglia che: per il 2022 è stata stanziata la somma spettante di 315mila euro allocata tra i residui passivi e non spesa, per il 2023 di voler accantonare lo stesso importo in sede di rendiconto e di voler reperire e stanziare per il 2024 la stessa quota di spettanza. Mentre, ai soli fini del versamento, per tutti i tre anni il Comune di Perugia vuole terminare alcuni approfondimenti tecnici in corso. Questo lo definisco un atteggiamento costruttivo".

Per Assisi la situazione sarebbe diversa: "Ho ricevuto una lettera dal Sindaco Proietti secondo la quale non sono mai state accantonate somme, senza dichiarare di volerlo fare mettendo in dubbio il fatto di dover erogare la contribuzione all’aeroporto, non sostenendo così di fatto lo stesso aeroporto di cui il Comune di Assisi è socio, che di San Francesco porta il nome, la cui stazione ferroviaria è collegata stabilmente per ogni rotta di navetta Air link, pagata dalla Regione e che beneficia principalmente in termini di flussi turistici e di tassa di soggiorno. Questa è la differenza tra i due Comuni risultante per tabulas. Pareri tecnici legali raccolti hanno unanimemente considerato il contributo dei Comuni di Assisi e Perugia da versare. La Regione è disponibile ad andare fino in fondo e con tutti mezzi disponibili per non privare questa strategica struttura regionale del supporto dovuto da tutti i soci".

La Governatrice lancia un messaggio chiaro in particolare al Comune di Assisi: dopo i successi ottenuti, nessuno può fermare il nuovo corso dell'aeroporto dell'Umbria fondamentale per l'economia e il turismo di casa nostra. "Rispetto al Comune di Assisi, se non ritiene di sostenere l’aeroporto potrebbe anche vendere le quote visto che Sviluppumbria sarebbe ben contenta di riacquistarle ed aumentare ulteriormente la quota di partecipazione che possa consentirci di sviluppare l’infrastruttura e quindi l’aeroporto". Insomma, la teoria è: vendi le quote se temi l'azione della Corte dei Conti, in caso contrario allora la questione è politica. Basta dirlo e assumersi la responsabilità di fronte agli elettori.