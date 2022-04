Meteo, le previsioni per Pasqua e Pasquetta: che tempo farà in Umbria

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per domenica 17 e lunedì 18 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 8.25 di sabato 16 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Pressione in lieve calo sul Mediterraneo centrale e fronte freddo in avvicinamento da nord-est", si legge sul sito.

In Umbria domenica 17 aprile "cielo parzialmente nuvoloso. Addensamenti anche compatti sulla dorsale appenninica, ma bassa probabilità di precipitazioni. Venti: tra moderati e forti da nord-est. Temperature: in sensibile diminuzione".

Lunedì 18 aprile "cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: tra deboli e moderati da nord-est. Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento".