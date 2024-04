Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 26 e sabato 27 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 25 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "sul Mediterraneo centrale permane una circolazione di bassa pressione con afflusso di correnti umide dai quadranti occidentale, mentre si sta esaurendo l'afflusso di aria fredda dal nord Europa".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 26 aprile nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci sparsi nel pomeriggio. Venti: in genere deboli da sud-sud ovest. Temperature: in ulteriore lieve aumento".

Sabato 27 aprile "poco o parzialmente nuvoloso salvo addensamenti a tratti più consistenti. Non si escludono brevi precipitazioni. Velato in serata. Venti: deboli in prevalenza meridionali. Temperature: in ulteriore aumento".