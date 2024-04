Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 25 e venerdì 26 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 24 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta saccatura si estende dalla Scandinavia fino all'Algeria settentrionale, alimentata da aria di matrice artico polare. In seno a essa si è sviluppato un vortice ciclonico in quota centrato sull'Italia responsabile delle condizioni di spiccato maltempo e del notevole calo delle temperature".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 25 aprile "irregolarmente nuvoloso al mattino, nuvoloso nel pomeriggio con precipitazioni isolate lungo la dorsale appenninica e sui settori meridionali. Deboli nevicate sui Sibillini oltre i 1600m circa. Venti: da deboli a moderati di direzione variabile. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori massimi".

Venerdì 26 aprile "ancora tempo instabile con deboli precipitazioni isolate al mattino e rovescio o temporali più sparsi nel pomeriggio, specie sui settori appenninici e meridionali. Fenomeni in rapido esaurimento verso sera. Venti: da moderati a forti meridionali, diverranno deboli di Scirocco in serata. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori serali".