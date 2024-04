Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 24 e giovedì 25 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 23 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un'ampia saccatura, alimentata da aria di origine baltica, insiste sul Mediterraneo Occidentale. Essa pilota un sistema frontale che interesserà progressivamente tutta la Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 24 aprile "ancora maltempo con precipitazioni isolate ed irregolari al mattino e più sparse nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni andranno in rapida attenuazione in serata per cessare nottetempo. Ancora possibilità di nevicate in Appennino fino a 1100-1300m, localmente moderate in area Sibillini. Venti: da moderati a forti meridionali, diverranno deboli dal tardo pomeriggio. Temperature: in ulteriore diminuzione, specie nei valori serali".

Giovedì 25 aprile "irregolarmente nuvoloso al mattino. Isolate precipitazioni nel pomeriggio, specie lungo la dorsale appenninica e sui settori settentrionali, in rapido esaurimento verso sera. Deboli nevicate in area Sibillini fino a 1300-1500m. Venti: moderati di direzione variabile. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori massimi, pur tuttavia ancora al di sotto della media climatica".