Fine settimana di Carnevale, torna il freddo e la neve: fiocchi a Perugia e accumuli in Valnerina e eugubino-gualdese

Fiocchi di neve a Perugia e lungo l'appennino umbro-marchigiano (in particolare Gualdo, Nocera e Foligno) e addirittura accumuli intorno al metro di neve sui Sibillini dove sono previste delle vere e proprie bufere. L'analisi porta la firma di 3Bmeteo.it del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara: “A proposito di neve, l'arrivo di aria decisamente più fredda di matrice artica, oltre a far crollare le temperature tra sabato e domenica, favorirà un tracollo anche del limite delle nevicate. Neve attesa fino a quote collinari al Centro nella giornata di sabato, ma a tratti anche in pianura sull'entroterra marchigiano: fiocchi dunque attesi in città come Fabriano, Urbino, Perugia, qualche fiocco non escluso fin sull'alto viterbese. Autentiche bufere di neve interesseranno l'Appennino marchigiano e abruzzese, con accumuli complessivi anche di un metro in quota tra Sibillini e Gran Sasso”.

Già venerdì assisteremo all'arrivo di prime piogge e locali temporali su parte del Centronord con temperature in netto calo serale e neve anche sotto gli 800-1000m, il culmine del peggioramento del meteo sarà determinato dall'arrivo di aria artica dal Nord Europa darà vita a un vortice ciclonico sulle nostre regioni centro-meridionali.