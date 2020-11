Assaggio di Inverno in Umbria, prime nevicate in quota, gelate a valle: "soffia" forte la Bora

L'aria fredda portata dalla Bora nel fine settimana prossimo dovrebbe provocare le prime gelate lungo l'appennino umbro-marchigiano e nelle aree interne dell'Umbria dove sono previste temperature sotto gli zero gradi. “Aria fredda di diretta estrazione artica raggiungerà l’Italia tra venerdì e sabato e sebbene si tratterà di una toccata e fuga di pochi giorni, darà vita a un vortice ciclonico sul Tirreno”: lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega che ci sarà "un sensibile rinforzo dei venti tra venerdì e sabato, dapprima di Tramontana e Ponente, poi di Bora e Grecale un po’ su tutta Italia con raffiche anche di 90-100km/h. Da segnalare invece le prime gelate notturne in pianura attese al Centronord a partire dal weekend, con valori localmente fino a -1°C/-2°C su Valpadana e aree interne di Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.” La neve tornerà così ad imbiancare l’Appennino fino alle quote medie, ma tratti anche sotto i 900-1000m su quello centrale.