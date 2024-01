Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato una nuova allerta meteo di livello giallo per rischio vento in tutte le zone della regione per la giornata del 19 gennaio 2024.

Ecco le previsioni meteo per venerdì 19 e sabato 20 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 18 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una perturbazione a carattere invernale sta interessando la Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 19 gennaio "precipitazioni deboli e isolate al mattino, in aumento nel pomeriggio su tutta la regione. Dal tardo pomeriggio i fenomeni interesseranno maggiormente i settori appenninici assumendo carattere nevoso a partire dai 1000m, in rapida discesa in serata e nel corso della notte fino 500-700m. Possibili deboli nevicate o pioggia mista a neve, anche sul resto della regione. Venti: forti meridionali al mattino tenderanno a ruotare nel pomeriggio disponendosi da Nord-Nord-Est. Temperature: in calo, anche marcato nei valori serali".

Sabato 20 gennaio "ancora deboli nevicate al mattino fino a quote collinari lungo la fascia appenninica, in particolare sui versanti esposti verso le Marche. Fenomeni in esaurimento in tarda mattinata. Il resto della giornata vedrà cielo poco nuvoloso con rasserenamenti in serata. Venti: da forti a burrasca di Nord-Est con rinforzi sui crinali umbro-marchigiani. Temperature: in marcata diminuzione con possibilità di gelate notturne a quote collinari, localmente anche più in basso nelle vallate".