Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per domenica 28 e lunedì 29 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 27 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "oggi debole perturbazione in transito, domani pressione in temporaneo aumento sul Mediterraneo centrale e sull'Italia centro-settentrionale (1018-1020 hPa)".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 28 aprile "sereno o poco nuvoloso per velature e modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi. Venti: deboli variabili. Temperature: in aumento nei valori massimi, punte di 23-24 °C nelle zone pianeggianti".

Lunedì 29 aprile "sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli orientali. Temperature: in ulteriore aumento con punte di 26-27 °C in pianura".