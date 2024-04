Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile e la tendenza per il primo maggio

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 29 e martedì 30 aprile e la tendenza per mercoledì primo maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 28 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione in aumento e tempo in prevalenza stabile fino al 1° maggio, salvo modesta instabilità pomeridiana tra domani e martedì. Temperature in deciso rialzo per un flusso caldo meridionale".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 29 aprile "sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi durante il pomeriggio associati a brevi e locali rovesci temporaleschi. Venti: deboli orientali. Temperature: in ulteriore aumento con punte di 26-28 °C in pianura".

Martedì 30 aprile "sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi a partire dal pomeriggio associati a brevi e locali rovesci temporaleschi".

Per mercoledì primo maggio e giovedì 2 maggio la tendenza è perturbato.