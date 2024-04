Meteo, che tempo farà il primo maggio: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 30 aprile e mercoledì primo maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 29 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il Ciclone d'Islanda, particolarmente attivo, ha dato luogo alla formazione di una profonda saccatura con asse che va dal Golfo di Biscaglia al Marocco a cui fa capo un sistema frontale in fase iniziale di occlusione, con il fronte caldo in transito sulle coste mediterranee di Francia e Spagna. Il sistema andrà in occlusione nelle prossime ore spostandosi verso Levante fino a interessare anche l'Italia a metà settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 30 aprile "sereno o poco nuvoloso al mattino. Nubi in aumento dal pomeriggio, con velature via via più spesse e addensamenti cumuliformi: inizialmente sui rilievi, dove avremo precipitazioni isolate anche a carattere di breve rovescio, successivamente su tutta la regione con le precipitazioni che si sposteranno sui settori meridionali e occidentali. Venti: da deboli a moderati nord-orientali al mattino e nel pomeriggio, tenderanno a divenire di direzione variabile in serata. Temperature: ancora in aumento, specie le massime".

Mercoledì primo maggio "maltempo su tutta la regione fin dal mattino con precipitazioni sparse che assumeranno carattere di rovescio o temporale già in tarda mattinata. I fenomeni potrebbero aumentare d'intensità nel pomeriggio, specie in Appennino e sui settori meridionali, insistendo anche nel corso della notte. Venti: da deboli a moderati di direzione variabile, tenderanno a divenire meridionali sui settori occidentali già in tarda mattinata. Dal pomeriggio devieranno moderati, con locali rinforzi, dai quadranti meridionali. Temperature: in sensibile calo, anche marcato nei valori massimi".