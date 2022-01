Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 6 e il 7 gennaio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 6 e il 7 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.20 del 5 gennaio.

Giovedì 6 gennaio "precipitazioni isolate fin dal mattino, più insistenti sui settori settentrionali ed occidentali. Attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio fino a cessare prima di sera, salvo residue precipitazioni sui crinali appenninici dove potrebbero aversi anche deboli nevicate, oltre 700-800 m. Venti: moderati da Nord-Est. Temperature: in sensibile diminuzione".

Venerdì 7 gennaio "cielo poco o irregolarmente nuvoloso con velature in aumento dal tardo pomeriggio. Venti: da deboli a moderati nord-orientali. Temperature: in ulteriore calo, con possibili gelate notturne, anche a quote di pianura".