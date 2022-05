Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per lunedì 30 e martedì 31 maggio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.48 di domenica 29 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "una bassa pressione sul Mediterraneo Centrale mantiene attive condizioni di instabilità. Nei prossimi giorni pressione in aumento e instabilità in graduale attenuazione. Temperature in aumento", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 30 maggio "parzialmente nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio in particolare nel pomeriggio. Venti: da deboli a moderati di Libeccio. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".

Martedì 31 maggio "sereno o poco nuvoloso per velature. Venti: deboli. Temperature: in aumento".