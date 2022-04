Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 28 e il 29 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.25 del 27 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "l'alta pressione è in rinforzo sul Mediterraneo Occidentale, garantendo tempo stabile sull'Italia nei Prossimi giorni", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 28 aprile "cielo sereno o poco nuvoloso per innocui addensamenti pomeridiani sui rilievi. Venti: da moderati a forti nord-orientali con ulteriori rinforzi sui settori appenninici e quelli settentrionali. Temperature: stazionarie le minime; in lieve calo le massime".

Venerdì 29 aprile "Bel tempo nel corso della giornata. Velature in aumento nottetempo sui settori settentrionali. Venti: da moderati a forti di Nord-Est, in calo dalla serata. Temperature: in lieve calo".

Ecco la tendenza per il fine settimana e per il primo maggio: "Sabato nubi in aumento, peggiora domenica con qualche precipitazione isolata".