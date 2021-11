Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 21 e il 22 novembre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 21 e il 22 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 11.28 di sabato 20 novembre.

Domenica 21 novembre "in mattinata nebbia in graduale dissolvimento. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità fino a molto nuvoloso o coperto in serata. Venti: deboli da sud. Temperature: minime stazionarie, massime in calo".

Lunedì 22 novembre "cielo coperto con piogge sparse. Venti: deboli da est nord-est. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in locale aumento".