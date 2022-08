Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 17 e giovedì 18 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate alle 11.04 del 16 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "una saccatura depressionaria si va approfondendo sulla Penisola Iberica. Il sistema frontale associato è previsto in transito sull'Italia tra giovedì e venerdì", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 17 agosto "cielo sereno o poco nuvoloso salvo locali nubi basse al mattino e moderato sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane. Venti: deboli sud occidentali. Temperature: in ulteriore lieve aumento nei valori massimi".

Giovedì 18 agosto "cielo poco nuvoloso con nubi in aumento. Possibili locali temporali nella seconda parte della giornata. Fenomeni più diffusi in tarda serata. Venti: deboli o moderati meridionali. Temperature: minime in sensibile aumento".