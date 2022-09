Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà in Umbria nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 1 e domenica 2 ottobre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate alle 10.55 di venerdì 30 settembre.

Per quando riguarda la situazione sinottica generale "l'Italia è ancora interessata da una perturbazione atlantica che, spostandosi verso Levante, lascerà la Penisola solo nella giornata di sabato", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria sabato primo ottobre "al mattino ancora isolati fenomeni residui, anche a carattere di breve rovescio. Migliora con più decisione nel pomeriggio con il generale esaurimento dei fenomeni prima di sera su tutta la regione. Venti: minime stazionarie, massime in lieve calo. Temperature: da deboli a moderati meridionali, tendenti a divenire occidentali nel pomeriggio calando d'intensità".

Domenica 2 ottobre "cielo poco o irregolarmente nuvoloso, per velature in transito e locali, ma innocui, addensamenti sui rilievi. Venti: deboli meridionali, tendenti a divenire occidentali nel pomeriggio sui settori settentrionali. Temperature: minime in diminuzione, anche sensibile; massime in aumento".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "Tempo stabile con temperature in aumento, su valori più in linea con la media del periodo".