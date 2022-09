Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni per oggi e domani

Tempo stabile per i prossimi giorni sull’Umbria grazie ad un'alta pressione di passaggio sul Mediterraneo Centrale, ma sull’Atlantico si va definendo un esteso vortice depressionario che, nei prossimi giorni porterà un graduale peggioramento sull'Italia settentrionale e centrale.

Secondo il bollettino del Centro polifunzionale della Regione Umbria oggi, martedì 6 settembre, si avrà cielo poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio velature in aumento e nuvolosità irregolare. Venti deboli di direzione variabile, diverranno meridionali nel corso del pomeriggio e temperature in aumento per quanto riguarda le minime, stazionarie o in lieve aumento le massime.

Per domani mercoledì 7 settembre si prevede cielo irregolarmente nuvoloso con nubi in aumento nel pomeriggio a cui potranno far seguito precipitazioni, anche a carattere di isolato rovescio sui settori occidentali. Venti deboli meridionali, tenderanno a divenire moderati sud-occidentali nel pomeriggio. Temperature: Minime in aumento; massime in diminuzione.

Possibili rovesci e temporali è la tendenza per giovedì e venerdì.

A Perugia oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi, secondo 3B Meteo, la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

A Perugia domani giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. in serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

Nessuna allerta meteo presente.