Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 6 e sabato 7 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 5 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione insiste sul Mediterraneo Occidentale rafforzando la sua influenza sull'Italia. Ciò darà luogo, oggi e nei prossimi giorni, a tempo stabile e temperature ben oltre la media del periodo su gran parte della Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 6 ottobre "Sereno o poco nuvoloso per velature in transito e locali addensamenti sui rilievi. Al primo mattino possibilità di foschie, anche dense, nelle vallate. Venti: deboli di direzione variabile al mattino; soffieranno dai quadranti nord-orientali dal pomeriggio. Temperature: stazionarie".

Sabato 7 ottobre "Soleggiato, con qualche velatura in transito al mattino. Al primo mattino possibilità di foschie, anche dense, nelle vallate meridionali ed occidentali della regione. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: senza variazioni di rilievo".