Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 9 e mercoledì 10 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate all'8 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta area depressionaria, alimentata da aria di matrice siberiana, interessa l'Europa e il Mediterraneo Centrali, dando luogo ad instabilità ed un progressivo calo delle temperature".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 9 gennaio "irregolarmente nuvoloso al mattino con nubi più compatte in Appennino. Nubi in aumento nel pomeriggio con possibili precipitazioni nottetempo sui settori meridionali, principalmente con pioggia mista a neve, anche a quote collinari. Venti: forti nord-orientali. Temperature: in sensibile diminuzione, con minime prossime allo zero in Appennino".

Mercoledì 10 gennaio "generalmente nuvoloso con isolate e deboli precipitazioni nel corso della giornata, anche a carattere nevoso o pioggia mista a neve, più frequenti in Appennino dove saranno prevalentemente nevose oltre i 500-700m. Venti: da moderati a forti nord-orientali, tendenti a rinforzare in serata. Temperature: senza variazioni di rilievo".