Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per sabato 9 e domenica 10 dicembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate all'8 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una saccatura collegata a un vortice depressionario centrato a ovest delle isole britanniche si spinge sul Mediterraneo occidentale ed è atteso muovere rapidamente verso levante in direzione del Mediterraneo meridionale; una serie di sistemi frontali associati a tale saccatura andranno a interessare le coste africane, Sardegna, Sicilia e solo marginalmente la penisola italiana".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 9 dicembre "rapido rasserenamento fino a cielo in prevalenza poco nuvoloso; transito di nubi alte nel pomeriggio. In serata aumento della nuvolosità a partire da ovest. Venti: deboli nord orientali, in rotazione a sud in serata. Temperature: in aumento".

Domenica 10 dicembre "molto nuvoloso nottetempo con precipitazioni generalmente deboli in esaurimento nella prima mattinata; schiarite già in mattinata fino a cielo nel complesso poco nuvoloso; in serata nebbie in formazione nelle vallate. Venti: deboli variabili o assenti. Temperature: in ulteriore aumento sia le minime che le massime".