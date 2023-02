Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 7 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "mentre sull'Europa Occidentale si va rinforzando un'alta pressione atlantica, in estensione fino alle regioni Baltiche, sul Mediterraneo è ancora presente una saccatura con asse Est-Ovest, radicata sul Mar Nero. In tale configurazione (blocco di Rex) insistono sull'Italia masse d'aria fredda che mantengono basse le temperature".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 8 febbraio "cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nubi in aumento nel pomeriggio con addensamenti più consistenti sulla dorsale appenninica dove non si esclude nevischio o neve ventata, in corrispondenza dei crinali e sui versanti esposti a est lungo il confine marchigiano. Venti: da moderati a forti di Nord-Est con rinforzi in Appennino, specie lungo i crinali. Temperature: stazionarie".

Giovedì 9 febbraio "nuvolosità, a tratti compatta, sui settori appenninici dove non si esclude nevischio o neve ventata, in corrispondenza dei crinali e sui versanti esposti a est lungo il confine marchigiano. Altrove poco o irregolarmente nuvoloso. Venti: da moderati a forti di Nord-Est con rinforzi in Appennino, specie lungo i crinali. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "tempo bello e stabile con temperature in lieve aumento nel fine settimana".