Ponte dell'Immacolata, che tempo farà: le previsioni meteo della Protezione Civile

Ponte dell'immacolata, che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 7 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un'alta pressione dinamica sta interessando l'Italia garantendo per un po tempo stabile, seppur in un contesto tipicamente invernale. Da domani pomeriggio una nuova perturbazione interesserà dapprima il Nord-Ovest per poi scorrere lungo il Mar Tirreno".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 8 dicembre "da nuvoloso a coperto nel corso della giornata. Dal tardo pomeriggio isolate e deboli precipitazioni sui settori occidentali che, in nottata potranno interessare anche i settori appenninici, dove non si escludono deboli nevicate in area Sibillini e qualche fiocco di neve fino a quote di alta collina lungo la dorsale. Venti: deboli di direzione variabile, soffieranno dai quadranti settentrionali in serata. Temperature: massime in calo; in aumento nei valori serali. Possibilità di locali gelate al primo mattino".

Sabato 9 dicembre "irregolarmente nuvoloso con nubi in aumento dalla serata. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali, ruoteranno fino a divenire meridionali dalla serata. Temperature: in aumento".

Domenica 10 dicembre "maltempo con isolate precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio. Migliora rapidamente nel pomeriggio".