Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 7 e sabato 8 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 6 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "lo scenario euro-atlantico è caratterizzato da una situazione sinottica piuttosto articolata. Il Ciclone d'Islanda risolata piuttosto attivo, con il centro d'azione a Nord delle Isole Britanniche (999 hPa). Esso indice una circolazione ciclonica sull'Europa Occidentale che, interagendo con l'Anticiclone Africano in fase di rinforzo, da luogo ad un flusso perturbato che si manifesta, alle nostre longitudini, con una banda baroclina intorno al 45mo parallelo nord, in corrispondenza del getto sub-tropicale, portato ad alte latitudini proprio dall'azione dell'alta pressione africana. Tale configurazione comporterà tempo instabile selle regioni dell'Italia Settentrionale e lungo l'arco alpino ed una modesta instabilità pomeridiana su quelle centro settentrionali".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 7 luglio "ancora condizioni d'instabilità pomeridiana con la possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali a ridosso della dorsale appenninica, localmente più insistenti sui versanti orientali, e possibili piovaschi sui settori meridionali. Venti: da deboli a moderati di direzione variabile, diverranno moderati da Nord-Est in serata. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve aumento".

Sabato 8 luglio "ancora modesta instabilità pomeridiana con la possibilità di piovaschi o brevi rovesci pomeridiani lungo la cresta di confine dell'Appennino umbro-marchigiano. Venti: deboli di Nord-Est al mattino, diverranno moderati occidentali nel pomeriggio, fino a ruotare da Nord in serata. Temperature: minime stazionarie; massime in aumento".