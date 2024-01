Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per domenica 7 e lunedì 8 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 6 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "vasta circolazione depressionaria in approfondimento sul Mediterraneo centrale con minimo fino a 992 hPa sul Tirreno meridionale. Configurazione in lenta evoluzione".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 7 gennaio "molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, localmente più intense sui settori orientali dal pomeriggio. Possibili nevicate in Appennino fino a 1600-1800m (fino a 1200 metri in serata). Venti: deboli in prevalenza da nord est in rinforzo serale. Temperature: in calo".

Lunedì 8 gennaio "nuvoloso con residue e isolate precipitazioni (deboli nevicate fino a 1000 metri).

Venti: moderati da nord est con raffiche sui crinali. Temperature: in ulteriore calo".