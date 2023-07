Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 6 e venerdì 7 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 5 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione africana sta rimontando sul Mediterraneo Occidentale, tuttavia l'Italia, almeno per oggi e domani, sarà ancora interessata da correnti nord-occidentali moderatamente instabili che, sull'Umbria daranno luogo a una certa instabilità pomeridiana".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 6 luglio "sereno o poco nuvoloso al mattino. Nubi in aumento nel pomeriggio con la possibilità di isolati e brevi rovesci, più probabili sui settori meridionali e lungo la dorsale appenninica. Venti: moderati sud-occidentali, diverranno deboli meridionali in serata. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento".

Venerdì 7 luglio "tempo bello e stabile. Possibilità di innocui sviluppi cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio. Venti: deboli dai quadranti settentrionali. Temperature: in aumento le massime".