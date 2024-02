Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 6 e mercoledì 7 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 5 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un campo d'alta pressione domina l'Europa ed il Mediterraneo occidentali garantendo tempo stabile sulla Penisola. A metà settimana si prevede l'inizio di un cambiamento che darà un concreto peggioramento nel fine settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 6 febbraio "poco nuvoloso per velature in transito, anche compatte nel pomeriggio. Foschie dense o nebbie a banchi al mattino e nelle ore notturne, nelle vallate e sulle pianure occidentali.

Venti: deboli meridionali, diverranno moderati nel pomeriggio. Temperature: in lieve aumento".

Mercoledì 7 febbraio "irregolarmente nuvoloso nel corso della giornata con la possibilità di qualche isolata pioggia, specie sui settori occidentali. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno moderati dai quadranti meridionali. Temperature: senza variazioni di rilievo".