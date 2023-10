Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 5 e venerdì 6 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 4 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "sebbene l'alta pressione africana domini ancora gran parte del Mediterraneo Occidentale essa, oggi, subirà un momentaneo indebolimento sul suo margine settentrionale, consentendo ad un flusso instabile atlantico di provocare maltempo al Nord Italia. Da domani l'anticiclone riprenderà vigore garantendo tempo bello e stabile anche nel fine settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 5 ottobre "nuvolosità irregolare al mattino e velature nel pomeriggio. Possibili foschie al primo mattino e nottetempo sui settori occidentali. Venti: deboli dai quadranti settentrionali, diverranno di direzione variabile in serata. Temperature: massime in calo; minime stazionarie o in lieve aumento".

Venerdì 6 ottobre "sereno o poco nuvoloso per velature in transito e radi addensamenti sui rilievi orientali. Possibili foschie al primo mattino sulle pianure occidentali. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: senza variazioni di rilievo".