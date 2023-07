Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 5 e giovedì 6 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 4 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "la rimonta dell'alta pressione sull'Africa Nord-occidentale costringe il flusso perturbato principale a scorrere oltre il 45mo parallelo Nord. Tuttavia, sull'Italia e le regioni balcaniche si potranno avere, ancora, degli impulsi perturbati che saranno responsabili di una certa instabilità pomeridiana oggi e nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 5 luglio "sereno o poco nuvoloso al mattino, con velature in transito nel pomeriggio e locali addensamenti sui rilievi a cui potranno far seguito brevi e isolati piovaschi, più probabili a ridosso delle cime principali. Venti: deboli di direzione variabile al mattino e in serata; saranno moderati occidentali nel corso della giornata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Giovedì 6 luglio "sereno o poco nuvoloso al mattino. Nubi in aumento nel pomeriggio con la possibilità di isolati e brevi rovesci, più probabili sui settori meridionali e lungo la dorsale appenninica. Venti: moderati sud-occidentali, diverranno deboli meridionali in serata. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento".

Da venerdì 7 luglio, si legge ancora sul sito, "rimonta dell'anticiclone africano con tempo stabile e temperature in deciso aumento con possibile ondata di calore la prossima settimana".