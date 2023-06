Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 5 e martedì 6 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 4 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "mentre la pressione al suolo si mantiene attorno a 1016 hPa sul Mediterraneo centrale, un paio di deboli depressioni in quota (una sul Mediterraneo centro occidentale in movimento verso est, e una seconda sull'Europa centrale in movimento verso sud est) mantengono spiccate condizioni di instabilità su gran parte del continente europeo".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 5 giugno "nuvoloso con rovesci o temporali sparsi al pomeriggio. Venti: deboli variabili. Temperature: stazionarie o in ulteriore calo".

Martedì 6 giugno "poco o parzialmente nuvoloso al mattino, possibili rovesci o brevi temporali sparsi al pomeriggio. Venti: deboli. Temperature: massime in aumento".