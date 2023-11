Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 4 e domenica 5 novembre, pubblicate sul sito della Regione Umbria e aggiornate al 3 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'esteso ciclone, protagonista di questi giorni, ha spostato il suo centro d'azione (960 hPa) sul Mare del Nord, mantenendo un costante e d intenso flusso perturbato sull'Europa ed il Mediterraneo. L'interazione del suddetto flusso con la catena alpina ha dato origine, inoltre ad un minimo secondario al suolo (984 hPa) centrato sulla Pianura Padana centro-orientale".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 4 novembre "irregolarmente nuvoloso al mattino, tendente a coperto nel corso del pomeriggio. Dalla tarda serata e nel corso della notte previste precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale che, dai settori occidentali, si estenderanno rapidamente a tutta la regione. Venti: da moderati a forti meridionali, in rinforzo nel pomeriggio con raffiche fino a burrasca sui crinali appenninici. Temperature: in calo le minime, stazionarie le massime, in sensibile aumento nei valori serali".

Domenica 5 novembre "rovesci o temporali sparsi al mattino su tutta la regione, più intensi e persistenti sui settori appenninici. I fenomeni si attenueranno nel primo pomeriggio, esaurendosi mana mano a partire dai settori settentrionali. Venti: da forti a burrasca sud-occidentali, con raffiche fino a burrasca forte sui rilievi, al mattino. Venti in attenuazione nel corso del pomeriggio. Temperature: in aumento le massime; in sensibile diminuzione valori serali".