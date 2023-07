Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 4 e mercoledì 5 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 3 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "sebbene sull'Africa nord-occidentale sia in rimonta l'alta pressione, il Mediterraneo centro-occidentale è ancora sotto l'influenza di una circolazione nord-occidentale in seno alla quale si vanno sviluppando delle oscillazioni secondarie che daranno luogo, anche sull'Italia, a situazioni d'instabilità, soprattutto pomeridiana, oggi e nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 4 luglio "poco o irregolarmente nuvoloso al mattino, tendente a nuvoloso nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio, quando saranno possibili brevi e isolati rovesci o temporali, più probabili sui settori appenninici. Venti: moderati di Sud-Ovest, tendenti a deboli meridionali in serata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Mercoledì 5 luglio "tendenza al miglioramento con l'alta pressione che tende a rimontare. Non si esclude, comunque, la possibilità di qualche isolato piovasco pomeridiano in corrispondenza dei rilievi principali. Venti: moderati occidentali. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".