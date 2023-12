Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 4 e martedì 5 dicembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 3 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, è in corso una "temporanea rimonta dell'alta pressione".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 4 dicembre "inizialmente poco nuvoloso, ma con nubi in aumento e qualche pioggia in serata a partire dalle zone occidentali. Venti deboli meridionali. Temperature minime in calo con gelate nei fondovalle, massime in lieve calo".

Martedì 5 dicembre "nuvoloso con precipitazioni. Venti: deboli meridionali tendenti a disporsi da ovest. Temperature: minime in netto aumento".

Da mercoledì 6 dicembre, si legge ancora sul sito, "condizioni stabili con possibili nebbie nei fondovalle".