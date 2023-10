Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre, pubblicati sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 30 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una saccatura, associata ad una profonda depressione atlantica centrata sulle isole britanniche, si spinge sul Mediterraneo dal golfo del Leone ed è attesa transitare sul centro nord della nostra penisola entro la giornata di domani, martedì, veicolando un sistema frontale che interesserà la nostra regione dalla prossima notte".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 31 ottobre "inizialmente nuvoloso con possibili rovesci sparsi, più frequenti nottetempo e a carattere residuale nel corso della mattinata; dal pomeriggio miglioramento con ampie schiarite. Venti: in rotazione a Libeccio (SudOvest) moderati con rinforzi sui rilievi. Temperature: in calo, soprattutto nel pomeriggio e in serata".

Mercoledì 1 novembre "nuovo peggioramento con nuvolosità in rapido aumento con cielo prevalentemente coperto già al mattino; nel pomeriggio e in serata possibili precipitazioni sparse. Venti: deboli meridionali. Temperature: in ulteriore lieve calo".