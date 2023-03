Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 31 marzo e sabato primo aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile e aggiornate al 30 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "correnti occidentali atlantiche, umide e debolmente instabili, stanno erodendo il promontori d'alta pressione che ieri ha interessato gran parte della Penisola e oggi fa sentire i suoi effetti solo sulle estreme regioni meridionali. Nei prossimi giorni, in seno alle suddette correnti, si svilupperanno degli impulsi perturbati che, nella giornata di domenica apriranno la strada a una decisa discesa d'aria fredda di matrice baltica che sarà responsabile di maltempo, domenica e lunedì, e un deciso calo delle temperature durante prossima settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 31 marzo "Da nuvoloso a coperto con la possibilità di qualche debole pioggia al pomeriggio sui settori occidentali e, in serata e nottetempo, lungo l'Appennino. Venti: forti da sud sud-ovest, diverranno moderati meridionali in serata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sabato primo aprile "nuvolosità irregolare, a tratti compatta. Nel corso della mattinata e fino al pomeriggio previste precipitazioni isolate, a tratti anche a carattere di breve rovescio più probabili sui settori meridionali e lungo la dorsale appenninica. Venti: moderati occidentali, con rinforzi nel pomeriggio. Deboli di direzione variabile in serata. Temperature: in calo nei valori serali".

Domenica 2 aprile e lunedì 3 aprile "precipitazioni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Temperature in decisa diminuzione".