Meteo, che tempo farà a Capodanno: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per sabato 31 dicembre e domenica 1 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 30 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un impulso perturbato sta transitando sull'Italia spostandosi velocemente verso Levante. Esso sta provocando precipitazioni al Nord e darà luogo a qualche debole precipitazione sulle regioni centrali. Da domani si prevede la rimonta dell'alta pressione africana che manterrà tempo stabile ancora per alcuni giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 31 dicembre "cielo irregolarmente nuvoloso con qualche addensamento in più sui settori occidentali, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Migliora nel corso del pomeriggio. Al primo mattino e, ancor più, nottetempo possibilità di foschie o nebbie a banchi nelle vallate e pianure occidentali. Venti: moderati sud-occidentali al mattino; deboli di direzione variabile dal pomeriggio. Temperature: generalmente stazionarie, in calo nei valori serali sui settori meridionali".

Domenica primo gennaio "Al mattino e nottetempo foschie dense o nebbie a banchi nelle vallate e sulle pianure, in sollevamento nelle ore centrali della giornata. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in calo".

L'alta pressione, si legge ancora sul sito, "inizierà a cedere all'inizio della prossima settimana, tuttavia non si prevedono, al momento, fenomeni degni di nota sull'Umbria, se non la presenza di nebbie o foschie al mattino e nottetempo nelle vallate".