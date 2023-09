Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 29 settembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione sul Mediterraneo Occidentale si va espandendo sull'Italia, garantendo tempo bello e stabile oggi e nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 30 settembre "Sereno o poco nuvoloso per velature in transito nel corso della giornata. Venti: da deboli a localmente moderati, dai quadranti settentrionali. Temperature: stazionarie".

Domenica primo ottobre "Ancora tempo bello e stabile, prevalentemente soleggiato. Venti: da deboli a localmente moderati, dai quadranti settentrionali. Temperature: senza variazioni di rilievo".