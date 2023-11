Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 29 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "circolazione depressionaria in approfondimento sul Mediterraneo Occidentale con un primo sistema perturbato in transito sulla nostra penisola nella giornata di domani (fronte caldo) e un secondo impulso atteso nella prima parte della giornata di sabato. La configurazione appare in lenta evoluzione e quindi favorevole a precipitazioni localmente persistenti".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 30 novembre "cielo nuvoloso o molto nuvoloso con deboli piogge sparse. Venti moderati meridionali. Temperature in sensibile aumento".

Venerdì 1 dicembre "cielo nuvoloso per nubi in prevalenza alte e stratificate. Basso rischio di precipitazioni. Venti moderati meridionali con rinforzi sui rilievi. Temperature in ulteriore aumento, specialmente le minime".