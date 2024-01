Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 30 e mercoledì 31 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 29 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un cuneo d'alta pressione, di chiara matrice africana, sul Mediterraneo e l'Europa Occidentali, costringe il flusso perturbato a scorrere sulle alte latitudini per poi ridiscendere sul Mar Nero ed Mediterraneo Orientale. Sull'Italia insistono condizioni di tempo bello e stabile con temperature massime ben al di sopra della media del periodo e nebbie persistenti in Pianura Padana e lungo la costa adriatica settentrionale".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 30 gennaio "cielo generalmente sereno con qualche velatura in transito nel pomeriggio. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: massime senza variazioni di rilievo. Minime su valori bassi con possibilità di brinate o locali gelate, anche a quote di pianura, al primo mattino".

Mercoledì 31 gennaio "il transito di un veloce impulso in quota provocherà cielo irregolarmente nuvoloso nel corso della giornata senza, tuttavia, dar luogo a fenomeni degni di nota. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in aumento le minime; in lieve calo le massime, seppur ancora superiori alla media del periodo".