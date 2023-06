Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 29 e venerdì 30 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 28 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un'area depressionaria sull'Europa Orientale ha eroso il margine dell'Anticiclone delle Azzorre che interessava la Penisola, esponendo l'Italia a correnti in quota, fresche ed instabili, nord-occidentali. Ciò darà luogo ad un modesto peggioramento oggi ed aprirà la strada ad una serie di perturbazioni che si faranno più intense da venerdì".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 29 giugno "Irregolarmente nuvoloso tendente a nuvoloso con precipitazioni sparse nel pomeriggio, soprattutto sui settori meridionali dove potranno assumere carattere di rovescio o temporale, esaurendosi in serata. Venti: moderati nord-orientali, diverranno di direzione variabile in serata. Temperature: in ulteriore calo le minime, specie nei valori serali".

Venerdì 30 giugno "Maltempo su tutta la regione con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale nelle ore pomeridiane. I fenomeni potranno essere localmente più intensi ed insistenti sui settori appenninici, in attenuazione in serata. Venti: da moderati a forti sud-occidentali, ruoteranno in serata fino a disporsi da Nord-Est. Temperature: in ulteriore diminuzione, specie le massime".