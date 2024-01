Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 29 e martedì 30 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 28 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "vasto e robusto campo di alta pressione con massimi al suolo di 1036 hPa centrati sull'Europa centrale. Condizioni stabili su tutta la penisola italiana. Nessuna variazione significativa attesa per i prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 29 gennaio "sereno con isolati banchi di nebbia nei fondovalle al primo mattino. Venti: deboli. Temperature: minime in ulteriore calo con gelate nei fondovalle in particolare".

Martedì 30 gennaio "sereno salvo foschie al mattino e velature al pomeriggio. Venti: deboli variabili. Temperature: stazionarie".