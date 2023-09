Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 28 e venerdì 29 settembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 27 settembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione va rimontando sul Mediterraneo Occidentale espandendosi verso l'Italia, mentre in area ionica insiste il vortice di bassa pressione, ormai in avanzata fase di colmamento".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 28 settembre "tempo stabile con velature in transito nel corso della giornata. Venti: deboli dai quadranti settentrionali, moderati nelle ore centrali della giornata. Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime; in calo nei valori serali".

Venerdì 29 settembre "cielo sereno o poco nuvoloso per qualche innocua nube pomeridiana in Appennino. Venti: deboli dai quadranti settentrionali, con qualche rinforzo nelle ore centrali della giornata. Temperature: in lieve calo le minime; generalmente stazionarie le massime".