Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 28 e mercoledì 29 novembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 27 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una saccatura collegata a un vortice sulla Scandinavia transiterà sull'Italia centro-settentrionale tra il tardo pomeriggio di oggi e il pomeriggio di domani; mercoledì temporaneo aumento della pressione".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 28 novembre "cielo nuvoloso con piogge e rovesci sparsi nella prima parte della mattinata, con neve oltre i 1500-1700 metri. Nel corso del pomeriggio tendenza ad attenuazione delle precipitazioni a partire da nord. In serata residui fenomeni sui rilievi meridionali, nevosi oltre i 1300 metri di quota. Venti: da moderati a deboli da ovest, sud-ovest. Temperature: in temporaneo aumento. Calo termico in serata".

Mercoledì 29 novembre "sereno, ma con nebbie anche estese in mattinata nelle valli e nelle pianure. Tendenza ad aumento della nuvolosità in serata. Venti: deboli meridionali. Temperature: in diminuzione, in particolare nei valori minimi (locali gelate in pianura)".