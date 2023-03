Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 28 e mercoledì 29 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 27 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una veloce perturbazione di natura atlantica sta scorrendo lungo la Penisola, provocando maltempo e un deciso calo delle temperature. A seguire rimonta dell'alta pressione con tempo stabile nei giorni a seguire".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 28 marzo "sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio per velature in transito.

Venti: moderati di Nord-Est al mattino, diverranno deboli di direzione variabile dal pomeriggio. Temperature: in diminuzione, anche sensibile nei valori minimi".

Mercoledì 29 marzo "Cielo velato al mattino, irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio. Venti: da deboli a moderati meridionali, tendenti a forti nel pomeriggio con possibili ulteriori rinforzi in appennino. Temperature: in aumento, specie nei valori serali".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "tempo incerto con temperature in aumento, tendente a peggiorare nel fine settimana".